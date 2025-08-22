Accident la Huțani cu trei victime

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în această după-amiază, pe Drumul European 58, în apropierea localității Huțani. În eveniment au fost implicate două autoturisme. Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în această după-amiază, pe Drumul European 58, în apropierea localității Huțani. În eveniment au fost implicate două autoturisme.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, precum și două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță. Cele trei victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Echipajele de pompieri au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule implicate.