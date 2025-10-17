vineri 17 octombrie, 2025
Accident la Huțani cu două victime

Un accident rutier a avut loc vineri seara, în localitatea Huțani. În eveniment au fost implicate un autoturism și un camion.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Un bărbat și o femeie, ambii din autoturism, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

 

