Accident la Huțani cu două victime

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Un bărbat și o femeie, ambii din autoturism, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.