Accident la Cerbu, cu o victimă

Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe DJ 208 H, în localitatea Cerbu. În eveniment a fost implicat un singur autoturism.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Aceștia au constatat faptul că autoturismul era în afara părții carosabile, răsturnat pe cupolă și că nu erau persoane încarcerate.

Șoferul mașinii, un bărbat de 50 de ani, a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.