Accident la Bălușeni, implicate un autoturism și un microbuz

Un accident rutier a avut loc, vineri după-masă, pe DN 28 B, în dreptul pădurii din localitatea Bălușeni. În eveniment au fost implicate un autoturism și un microbuz. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și două echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate sau rănite. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.