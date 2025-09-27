Accident cu trei autoturisme implicate, la Bălușeni

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în localitatea Bălușeni. În eveniment au fost implicate trei autoturisme.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate.

Un bărbat de 66 de ani și o femeie de 63 de ani au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar au refuzat transportul la spital.