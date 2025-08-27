Accident cu două victime la Curtești

Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp, la intrarea în localitatea Curtești, în care au fost implicate două autoturisme. În urma coliziunii, două persoane au suferit răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, cu două autospeciale de intervenție, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Una dintre victime, rămasă încarcerată într-unul dintre autoturisme, a fost extrasă în siguranță de către pompieri, fiind predată echipajului de Terapie Intensiva Mobilă SMURD. Cea de-a doua persoană rănită, aflată în același vehicul, a fost preluată de echipajul de ambulanță pentru acordarea primului ajutor și transportul la spital.

Pentru prevenirea unui incendiu, pompierii au deconectat bornele bateriilor celor două autovehicule implicate în accident.