Accident cu cinci victime în apropiere de Dersca

Doi adulți și trei minori au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs azi noapte în apropierea localității Dersca, în care a fost implicat un singur autoturism.
La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.
Forțele de intervenție au constatat că toți cei cinci pasageri erau conștienți și cooperanți, fiind preluați de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor și transportul la spital.
De asemenea, pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriei.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani atrage atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație pentru prevenirea unor astfel de evenimente.
Pompierii militari rămân mobilizați 24/24 pentru a răspunde rapid oricărei situații de urgență și pentru a acorda ajutor specializat celor aflați în pericol.