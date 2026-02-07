Acad. Leon Dănăilă a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române

Academicianul Leon DĂNĂILĂ, personalitate emblematică a neurochirurgiei și a cercetării medicale, a fost omagiat joia trecută, la Teatrul Național din București, în prezența unor personalități din domeniul științific, cultural, academic și religios.

Basilica.ro a relatat despre acest eveniment, în cele ce urmează:

”În cadrul evenimentului, reputatul neurochirurg român a primit mai multe ordine și distincții, între care și Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție din Biserica Ortodoxă Română.

Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale, a fost delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să-i înmâneze distincția academicianului.

„Acad. Leon Dănăilă a transmis mulțumiri și recunoștință Părintelui Patriarh Daniel, subliniind în mod repetat că este cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române”, a relatat Părintele Consilier Patriarhal Costin Spiridon pentru Basilica.ro.

„A fost o seară frumoasă, în care renumitul profesor a primit mai multe distincții, între care și una oferită de Academia de Științe Medicale și înmânată de însuși președintele acesteia, prof. univ. dr. Mircea Beuran”, a mai declarat delegatul Patriarhului României la eveniment.