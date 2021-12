Absolventă a USV Iași, contribuie la dezvoltarea industriei vinicole din Texas și la dezvoltarea oportunităților educaționale pentru producătorii de vin din zonă

Cercetătoare de la una dintre cele mai mari universități publice din Texas, SUA va conferenția pentru cadrele didactice și tinerii cercetători de la Facultatea de Horticultură, din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, despre o serie de modalități speciale prin care poate fi controlată aciditatea vinului.

Invitata Centrului de Cercetări Horticole de miercuri, 15 decembrie 2021, este Andreea Botezatu, absolventă a Facultății de Horticultură, promoția 2000, dr. în Oenologie la Universitatea Brock din St. Catharines, Canada, iar în prezent cercetător științific în cadrul Departamentului de Științe Horticole de la Texas A&M University, SUA. În momentul de față, prin propriile cercetări, absolventa de la USV Iași contribuie la dezvoltarea industriei vinicole din Texas și la dezvoltarea oportunităților educaționale pentru producătorii de vin. Tema propusă în cadrul webinarului de miercuri, respectiv „Utilizarea glucozoxidazei pentru controlul acidității vinurilor” intră în sfera preocupărilor privind optimizarea echilibrului senzorial al vinurilor obținute în areale viticole expuse schimbărilor climatice.

„Studiile din Iași au reprezentat direcționarea de care aveam nevoie și fundația solidă pe care mi-am dezvoltat cariera. După ce am terminat facultatea și masteratul în România, am lucrat în industria vinicolă, ca și vinificator, atât în România cat și Canada, timp de 6 ani. Această experiență practică a adăugat un nivel de înțelegere și aprofundare extrem de prețios, care mi-a permis să abordez viața academică și cercetarea oenologică dintr-o perspectivă mai pragmatică și aplicată. Trecerea a fost relativ lină, odată ajunsă în Canada am găsit un post de vinificator la o vinărie din Peninsula Niagara, unde m-am mutat pentru a putea profesa, la 6 luni după emigrare. Aici am avut ocazia să-mi extind experiența în industrie, lucrând în crame cu volum produs mult mai mic decât cele la care lucrasem în România. În plus, fiind în Canada, am avut ocazia de a produce vin de gheață (icewine) – o provocare profesională dificilă dar plină de farmec”, a transmis dr. Andreea Botezatu, cercetător științific în cadrul Departamentului de Științe Horticole de la Texas A&M University, SUA.

Domeniul de activitate al cercetătoarei este oenologia și analiza senzorială, fiind profesor asistent de oenologie și specialist în extensie la Universitatea Texas A&M din 2017. „Sub umbrela generală a oenologiei, misiunea mea la Texas A&M continuă să fie crearea și dezvoltarea unui program în acest sens, pentru că un asemenea program nu exista înainte de venirea mea aici. Acest program, în cazul meu, are trei ramuri principale: ramura extensiei – care însemnă diseminarea de informații științifice către industria vinului, într-un format ușor accesibil și aplicabil; ramura cercetării aplicate – pe care am direcționat-o spre probleme specifice cu care se confruntă industria vinicolă din Texas (așa cum este, de pildă, pH-ul foarte ridicat al strugurilor și al vinului) și, în final, ramura educației academice prin managerierea Certificatului în Viticultură și Oenologie pe care îl oferim, și prin predarea cursului de Oenologie din cadrul Departamentului de Horticultură”, a mai punctat dr. Andreea Botezatu.

Webinariile bilunare ale Centrului de Cercetări Horticole sunt o modalitate complementară de transmitere a informației științifice către tinerii cercetători, prin intermediul cercetătorilor seniori, specializați pe diferite teme din domeniile științelor agricole, biologiei, biochimiei, fiziologiei vegetale și ingineriei mediului. „Reprezintă, de asemenea, o oportunitate extrem de eficientă de interacțiune a tinerilor cercetători cu cercetători consacrați din țară și din străinătate, de dezbatere a unor teme interesante, de informare asupra metodelor de cercetare, a protocoalelor de lucru și abordărilor folosite în cercetarea științifică”, a precizat prof. univ. dr. Liviu Irimia, Decanul Facultății de Horticultură Iași.