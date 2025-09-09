A mințit că nu va conduce în România, dar a fost prins la volan la intrarea în țară

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț efectuează cercetări în privinţa unui cetățean cu dublă cetățenie română-R. Moldova, care a fost depistat conducând un autovehicul, deşi avea dreptul de a conduce suspendat.

În data de 08 septembrie a.c., în jurul orei 00.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț–ITPF Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în ţară, o persoană cu dublă cetățenie, română și R. Moldova, în vârstă de 49 de ani, în calitate de conducător auto al unui autoturism înmatriculat în România.

Cu ocazia efectuării controlului, bărbatul a prezentat pe lângă documentele solicitate și un permis de conducere emis de către autoritățile din R. Moldova, despre care a declarat că i-a fost reținut anterior în România și restituit pe baza unei declarații pe propria răspundere ca nu va circula pe teritoriul României, având dreptul de a conduce suspendat.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date specifice, declarația bărbatului a fost confirmată, iar în cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Comunicat de presă