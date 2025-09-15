A fost convins să plătească 7.000 euro pentru un document fals

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, care a prezentat la controlul de frontieră un permis de ședere fals.

În data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 02.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca–ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control un bărbat, cetățean moldovean, în vârstă de 35 de ani, în calitate de pasager al unui microbuz înmatriculat în R. Moldova.

La controlul de frontieră, persoana în cauză a prezentat pe lângă pașaportul electronic şi un permis de ședere cu însemnele autorităților din Polonia, având aplicată fotografia sa și datele sale de identificare, ca dovadă a dreptului său de lungă ședere pe teritoriul statelor membre.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date specifice, colegii noștri au constatat că permisul de ședere nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unui document autentic, fiind fals.

Bărbatul a declarat polițiștilor de frontieră că a obținut permisul de ședere plătind suma de 7000 (șapte mii) euro.

În cauză, colegii noștri efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, la finalizare urmând a se lua măsurile legale care se impun.