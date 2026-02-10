Astăzi, 10 februarie, marcăm Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, un bun moment pentru a reaminti cetățenilor cât de importantă este informarea cu privire la principalele riscuri la care se pot expune în mediul online, inclusiv modalităţile de victimizare prin intermediul unor instrumente bancare.

La nivelul județului Botoșani au fost desfășurate în mod constant activități de informare și de prevenire a riscurilor din mediul online, în special cele legate de fraude și înșelăciuni prin mijloace de comunicare la distanță, fiind oferite recomandări cu privire la măsurile de protecție și exemple concrete, în care anumite persoane au fost păcălite de infractori.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani a lansat în decembrie 2024 Campania de prevenire a fraudelor informatice Siguranţa ta online depinde de tine!, campanie care a fost continuată pe tot parcursul anului 2025, fiind realizată în colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani, Consiliul Judeţean Botoşani – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani.

Reprezentanţii tuturor UAT-urilor prezente la lansare au primit materialele preventive realizate în cadrul campaniei, necesare pentru a disemina informaţia la nivelul comunităţilor din care provin.

În acest context amintim activitatea polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, care au reușit recuperarea și restituirea către victimele infracțiunilor de înșelăciune prin mijloace de comunicare la distanță a 1,991,984.42 RON, reprezentând prejudiciile cauzate în cadrul a doar șapte cauze penale.

În anul 2025 s-a înregistrat o scădere a infracțiunilor de acest gen, fiind sesizate 236 de fapte, cu 30 mai puține decât în anul 2024.