Un incendiu a mistuit casa unei femei din Durnești

O femeie din Durnești, comuna Ungureni, are nevoie de ajutor! Noaptea trecută, locuința acesteia a fost distrusă complet de un incendiu. Din fericire, femeia a reușit să iasă la timp și să ceară ajutor. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ungureni. Din păcate, casa era cuprinsă în totalitate de flăcări.
Cauza probabilă: o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată lângă materiale combustibile.
Astfel de evenimente pot fi evitate!
Respectați câteva reguli simple atunci când folosiți lumânări:
▪️ așezați-le în poziție verticală, într-un suport stabil;
▪️ nu le lăsați aprinse dacă părăsiți încăperea;
▪️ puneți-le pe suprafețe rezistente la căldură;
▪️ țineți-le departe de materiale inflamabile, copii și animale;
▪️ stingeți-le înainte de a le muta;
▪️ nu adormiți cu lumânările aprinse.
Gândurile noastre se îndreaptă către femeia afectată de incendiu. Să fim cu toții mai atenți și să prevenim astfel de evenimente nefericite.
ISU BOTOȘANI

 

