Un incendiu a mistuit casa unei femei din Durnești

O femeie din Durnești, comuna Ungureni, are nevoie de ajutor! Noaptea trecută, locuința acesteia a fost distrusă complet de un incendiu. Din fericire, femeia a reușit să iasă la timp și să ceară ajutor. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ungureni. Din păcate, casa era cuprinsă în totalitate de flăcări.