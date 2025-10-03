Olimpiada Tehnică 2025: Premii pentru 15 specialiști Delgaz Grid care lucrează pe teren. Doi botoșăneni au câștigat locul I

Finala a reunit 50 de specialiști și 14 juniori de la școli partenere ale companiei;

În premieră, au fost acordate premii pentru siguranța în muncă;

Cei mai buni 15 specialiști din sectorul distribuției gazelor naturale din compania Delgaz Grid, care lucrează pe teren, precum și cei mai merituoși trei elevi care se pregătesc în acest domeniu au plecat acasă cu râvnitele premii ale Olimpiadei Tehnice 2025. Ediția din acest an a marcat și o premieră, prin introducerea unor premii dedicate siguranței în muncă, o componentă prioritară în activitatea de distribuție.

Finala competiției – desfășurată pe 2 octombrie la Centrul de Instruire Profesională Mediaș – a reunit 50 de specialiști care și-au dovedit experiența, abilitățile practice și cunoștințele în cadrul probelor teoretice și practice, derulate timp de 10 ore. Nu s-au lăsat mai prejos nici cei 14 elevi care au concurat la Olimpiada Tehnică Junior. Tinerii învață la școli profesionale partenere ale Delgaz Grid din Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Suceava, Baia Mare, Mediaș, Dej și Marghita.

„Mă bucur să îi văd pe tinerii care participă la olimpiadă, o parte dintre ei vor fi, cu siguranță, viitorii noștri colegi. Îi felicit pentru curajul lor de a veni la concurs și pentru felul în care s-au pregătit. Îi felicit și pe colegii mei care au dovedit, încă o dată, că lucrează la cele mai înalte standarde de calitate, pentru ca rețeaua să fie funcțională, iar clienții să fie mulțumiți”, a declarat Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.

„A fost o ediție foarte reușită, vedem cum competiția crește de la an la an. Admir dedicația și profesionalismul colegilor noștri pe care le-au pus în valoare și la această ediție. Ne dorim să dăm o altă amploare acestui eveniment, să cooptăm companii din domeniu și să avem o Olimpiadă Tehnică la nivel național”, afirmă Anca Evoiu, director general adjunct al Delgaz Grid.

„A fost o surpriză pentru mine să iau și premiul pentru siguranță. Dar ceea ce pot spune este că am avut o pregătire intensă pe această zonă, întrucât în compania noastră se pune mare accent pe siguranța muncii, pe lucrul în echipă. Grija pentru tine și pentru cel de lângă tine oferă securitate și siguranță întregului colectiv”, spune Eugen Filip (Iași), care a câștigat și premiul I la categoria Lucru sub presiune.

Cele cinci categorii de specialitate ale competiției au fost: Mentenanță – revizie rețea, revizie posturi de reglare, construcții montaj și protecție anticorozivă, remediere defect și intervenții; Activități speciale – detectare, localizare; Măsură – înlocuiri și mentenanță contoare, montări și setări corectoare; Sudură – activități de sudură PE (polietilenă) și OL (oțel) și Lucru sub presiune.

Clasamentul după probele teoretice și cele practice:

La categoria Mentenanță, locul I a fost ocupat de un coleg de la Botoșani, pe locul II s-a clasat un coleg de la Câmpia Turzii, iar locul III a fost adjudecat de un coleg de la Moinești.

La categoria Activități speciale, premianții sunt colegi de la Sibiu (locul I), Turda (locul II) și Bacău (locul III).

La categoria Măsură, pe locurile I și II s-au clasat colegi din zona Moldovei, iar pe locul III un coleg de la Deva.

La categoria Sudură, locul I a revenit unui coleg de la Turda, locul II unui coleg din Bistrița, iar locul III unui coleg din Târgu-Lăpuș.

La categoria Lucru sub presiune, locul I a fost ocupat de un coleg de la Iași, locul II de un coleg de la Ungheni, iar pe locul III regăsim un coleg din Timișoara.

La categoria Juniori, primele două locuri au fost ocupate de elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia , iar locul III de un elev de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca.

La categoria Siguranța în muncă, locul I a fost adjudecat de un coleg de la Iași, urmat de un coleg de la Bistrița, a treia poziție fiind ocupată de un coleg de la Alba Iulia.

Olimpiada Tehnică, ajunsă la ediția a XII-a, este un proiect intern al companiei Delgaz Grid. A fost inițiat de tineri ingineri, care au gândit și transpus în realitate această competiție ca mod de perfecționare pentru angajații din aria de distribuție a gazelor naturale care își desfășoară activitatea pe teren.

De-a lungul anilor, acesta s-a dovedit a fi nu doar un mecanism de a-i antrena pe angajați pentru a le fi recunoscute meritele, ci și o modalitate de învățare continuă și un schimb de experiență între specialiști din 20 de județe și care sunt organizați în 12 Centre de Operațiuni Rețea Gaze Naturale. Nu în ultimul rând, pentru elevii participanți la Olimpiada Tehnică Junior competiția înseamnă un pas înainte în procesul de învățare, mai ales pentru cei care vor alege să lucreze în domeniul distribuției gazelor naturale. Intenția este ca această competiție să se transforme în viitorul apropiat într-un concurs național, prin implicarea și altor companii din zona de distribuție a gazelor naturale.

În poză, de la stânga la dreapta: Adrian Mihai Berejanschi ( Botoșani, locul I Măsură), Valentin Vatamanu (Botoșani, locul I Mentenanță), Remus Popa ( locul I, Liceul Tehnologic Dorin Pavel Alba Iulia), Miron Ciprian Crețu( Sibiu, locul I Activități speciale), Iulius Lupea( Turda, locul I Sudură) și Eugen Filip( Iași, locul I Lucru sub presiune și locul I Siguranța în muncă).

Despre Delgaz Grid

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de 25.800 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României (Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău) şi o reţea de electricitate de 81.500 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit 2,3 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 3,4 miliarde de euro.