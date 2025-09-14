Garda de Mediu Botoșani a controlat și sancționat 60 de UAT-uri

• amplasamentele cu abandonări de deșeuri identificate în urma controalelor efectuate în anul 2024, dar și alte amplasamente noi, care au fost semnalate prin sesizări, prin apariții mass-media.

• trasabilitatea deșeurilor municipale de la generator la valorificare/ eliminare.

• îndeplinirea țintei de reducere a cantității de deșeuri municipale depozitate de către UAT-uri, pentru anul 2024;

• transportul separat (fără a fi amestecate) al deșeurilor colectate separat de la generatori;

• utilizarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de către generatori (inclusiv populație);

• asigurarea și respectarea programelor (graficelor) de colectare separată, cel puțin pentru deșeurile din hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale;

• implementarea sistemelor de colectare separată de către ADI/UAT-uri, respectiv existența punctelor de colectare și dotarea corespunzătoare a acestora;

Nici un UAT nu a îndeplinit ținta pentru reutilizare și reciclare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, aferentă anului 2024.

Toate UAT-urile au beneficiat de serviciu de salubrizare în anul anterior și în prezent au încheiat contracte de delegare a activităților serviciului de salubrizare.

În cadrul Sistemului Integrat de Management Deseuri în județul Botoșani au fost atribuite 5 zone de delegare a serviciului public de colectare si transport a deseurilor, contracte incheiate cu 4 operatori de salubrizare.

Prin contractele de delegare este prevazuta obligatia operatorilor sa asigure colectarea separata pentru deseurile de hartie, metal, plastic, sticla din deseurile municipale, dar nu sunt prevazute tarife distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor colectate.

-pe ZONA I TRANSFER DOROHOI, operată de SC FRITEHNIC SRL au fost înființate 466 puncte de precolectare dotate cu 1998 eurocontainere astfel: (1330 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 86 eurocontainere H&C, 334 eurocontainere P&M; 248 eurocontainere sticla), 13477 buc pubele de 120 l, iar în anul 2024 au fost achiziționate 2616 buc pubele de 120l

-pe ZONA II TRANSFER SĂVENI, operată de SC RITMIC COM SRL au fost înființate 182 puncte de precolectare dotate cu 853 eurocontainere astfel: (605 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 17 eurocontainere H&C, 124 eurocontainere P&M; 107 eurocontainere sticla),

-pe ZONA III TRANSFER STEFENESTI, operată de SC DIASIL SERVICE SRL au fost înființate 111 puncte de precolectare dotate cu 490 eurocontainere astfel: (342 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 12 eurocontainere H&C, 74 eurocontainere P&M; 62 eurocontainere sticla), 1992 pubele de 120l

-pe ZONA IV TRANSFER BOTOSANI, operată de SC URBAN SERV SRL au fost înființate 489 puncte de precolectare dotate cu 3632 eurocontainere astfel: (2038 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 283 eurocontainere H&C, 797 eurocontainere P&M; 514 eurocontainere sticla), 13412 pubele de 120l, iar în anul 2024 au fost achiziționate 2000 buc pubele de 120l

-pe ZONA V TRANSFER FLAMANZI, operată de SC FRITEHNIC SRL începând cu data de 01.01.2024, au fost înființate 73 puncte de precolectare dotate cu 424 eurocontainere astfel: (252 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 24 eurocontainere H&C, 86 eurocontainere P&M; 62 eurocontainere sticla), 2300 pubele de 120l