Garda de Mediu Botoșani a controlat și sancționat 60 de UAT-uri

În perioada 14.07-12.09.2025 comisarii din cadrul Garda de Mediu Botoșani au efectuat acțiuni de inspecție și control la toate unitățile administrativ teritoriale din județul Botoșani, respectiv 78 de UAT-uri.
• implementarea sistemelor de colectare separată de către ADI/UAT-uri, respectiv existența punctelor de colectare și dotarea corespunzătoare a acestora;
• asigurarea și respectarea programelor (graficelor) de colectare separată, cel puțin pentru deșeurile din hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale;
• atingerea nivelului de pregătire pentru reutilizare și reciclare;
• utilizarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de către generatori (inclusiv populație);
• transportul separat (fără a fi amestecate) al deșeurilor colectate separat de la generatori;
• îndeplinirea țintei de reducere a cantității de deșeuri municipale depozitate de către UAT-uri, pentru anul 2024;
• modalitatea de gestionare a deșeurilor periculoase generate în gospodării
• trasabilitatea deșeurilor municipale de la generator la valorificare/ eliminare.
• amplasamentele fostelor depozite rurale, care au fost închise în 2009
• amplasamentele cu abandonări de deșeuri identificate în urma controalelor efectuate în anul 2024, dar și alte amplasamente noi, care au fost semnalate prin sesizări, prin apariții mass-media.
• depunerea la termen a declarațiilor privind Fondul pentru mediu.
Toate UAT-urile au beneficiat de serviciu de salubrizare în anul anterior și în prezent au încheiat contracte de delegare a activităților serviciului de salubrizare.
Nici un UAT nu a îndeplinit ținta pentru reutilizare și reciclare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, aferentă anului 2024.
În cadrul Sistemului Integrat de Management Deseuri în județul Botoșani au fost atribuite 5 zone de delegare a serviciului public de colectare si transport a deseurilor, contracte incheiate cu 4 operatori de salubrizare.
Prin contractele de delegare este prevazuta obligatia operatorilor sa asigure colectarea separata pentru deseurile de hartie, metal, plastic, sticla din deseurile municipale, dar nu sunt prevazute tarife distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor colectate.
-pe ZONA I TRANSFER DOROHOI, operată de SC FRITEHNIC SRL au fost înființate 466 puncte de precolectare dotate cu 1998 eurocontainere astfel: (1330 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 86 eurocontainere H&C, 334 eurocontainere P&M; 248 eurocontainere sticla), 13477 buc pubele de 120 l, iar în anul 2024 au fost achiziționate 2616 buc pubele de 120l
-pe ZONA II TRANSFER SĂVENI, operată de SC RITMIC COM SRL au fost înființate 182 puncte de precolectare dotate cu 853 eurocontainere astfel: (605 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 17 eurocontainere H&C, 124 eurocontainere P&M; 107 eurocontainere sticla),
-pe ZONA III TRANSFER STEFENESTI, operată de SC DIASIL SERVICE SRL au fost înființate 111 puncte de precolectare dotate cu 490 eurocontainere astfel: (342 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 12 eurocontainere H&C, 74 eurocontainere P&M; 62 eurocontainere sticla), 1992 pubele de 120l
-pe ZONA IV TRANSFER BOTOSANI, operată de SC URBAN SERV SRL au fost înființate 489 puncte de precolectare dotate cu 3632 eurocontainere astfel: (2038 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 283 eurocontainere H&C, 797 eurocontainere P&M; 514 eurocontainere sticla), 13412 pubele de 120l, iar în anul 2024 au fost achiziționate 2000 buc pubele de 120l
-pe ZONA V TRANSFER FLAMANZI, operată de SC FRITEHNIC SRL începând cu data de 01.01.2024, au fost înființate 73 puncte de precolectare dotate cu 424 eurocontainere astfel: (252 eurocontainere pentru deseuri menajere in amestec, 24 eurocontainere H&C, 86 eurocontainere P&M; 62 eurocontainere sticla), 2300 pubele de 120l
Platformele de precolectare nu sunt dotate cu eurocontainere pentru toate tipurile de deșeuri de colectare separata, respectiv deșeuri de hartie, metal, plastic și sticla. Pe fiecare platforma existand eurocontainere pentru colectarea deseurilor in amestec si eurocontainere fie pentru sticla, fie pentru plastic, fie pentru hartie si carton.
-In vederea facilitatii accesului populatiei la containerele de colectare, o parte din containere au fost relocate.
s-au achizitionat În anul 2024 de către UAT-uri din fondul IID pubele de colectare de 120 l, astfel pentru zona I: 2616 pubele de 120 l, zona IV 2000 buc pubele de 120 l,
S-au distribuit către UAT-uri de către ADI Ecoproces 18600 saci albastri și 58620 saci galbeni, pentru colectarea deseurilor reciclabile
Lista UAT-urilor care au optat pentru sistemul de colectare din poarta în poarta până la 31.12.2024
- Zona 1 Dorohoi: Municipiul Dorohoi, Comuna Hilișeu-Horia, Comuna Văculești, Comuna Vârfu Câmpului, oras Darabani, Broscăuți, Păltiniș
- Zona 4 Botoșani: Municipiul Botoșani, Comuna Mihai Eminescu, Comuna Curtești, Comuna Răchiți, Comuna Stăuceni, Comuna Sulița
- Zona 5 Flămânzi: Orașul Flămânzi
Pentru neconformitățile constatate s-au stabilit măsuri cu termen în vederea remedierii acestora și s-au aplicat 109 sancțiuni din care 55 avertismente și 54 amenzi, în valoare totală de 2.240.000 lei pentru: depozitările de deșeuri menajere în afara spațiilor special amenajate, degradarea mediului prin depozitări de deșeuri, lipsa asigurării colectării separate a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, lipsa hotărârilor consiliu local care reglementează și asigură gestionarea deșeurilor la nivel de UAT, lipsa de a asista comisarii de mediu la activități de verificare, inspecție și control, nepunându-le la dispoziție toate celelalte documente relevante.
Au fost sancționate 60 de UAT-uri, din care: 16 cu avertisment, pentru 35 de UAT-uri s-a aplicat 1 amendă si 1sau 2 avertismente, pentru 8 UAT-uri s-au aplicat avertisment și 2 amenzi, pentru un UAT s-au aplicat 3 amenzi în cuantum de 130.000 lei. Cele mai mici sancțiuni aplicate au fost de 20.000 lei (la 4 UAT-uri), cea mai mare sancțiune aplicat a fost de 100.000 lei (la un 1 UAT).
Nu s-au aplicat sancțiuni pentru UAT-urile: Botoșani, Blândești, Broscăuți, Cândești, Corni, Cristinești, George Enescu, Gorbănești, Hănești, Hilișeu Horia, Ibănești, Pomârla, Răchiți, Ripiceni, Todireni, Ungureni, Viișoara, Vârfu Câmpului.
Protecția mediului este obiectiv de interes public major care se bazează pe principii și elemente strategice care conduc la dezvoltarea durabilă.
Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice.