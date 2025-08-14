O autoutilitară a luat foc la Strahotin

O autoutilitară care se deplasa pe un drum din localitatea Strahotin, comuna Dângeni, a luat foc miercuri după-amiază. Conducătorul auto a oprit autovehiculul imediat ce a observat flăcările, a coborât și a sunat după ajutor, la 112

La caz s-au deplasat pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, cu o autospecială de stingere.

Aceștia au constatat faptul că autoutilitara ardea în totalitate și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la o lizieră de salcâmi și culturi agricole.

Din fericire nu au fost persoane rănite.

Cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit.

Pentru a preveni incendiile auto, ISU Botoșani recomandă respectarea următoarelor măsuri:

verificaţi instalaţia electrică;

asiguraţi-vă că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate;

verificaţi dacă apar eventuale scurgeri de carburanți sau lubrifianți;

nu faceți improvizații la instalația electrică;