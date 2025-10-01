300 de locuri pentru tinerii care vor să devină pompieri

300 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care își doresc să urmeze cursurile Școlii de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești.
În sesiunea septembrie – decembrie 2025, au fost scoase la concurs 275 de locuri de subofițer de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri de subofițer administrativ.
Calendarul concursului de admitere este următorul:
- până pe 17 octombrie 2025 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) – depunerea cererilor de înscriere (completate de către candidați în mod lizibil și semnate), exclusiv în format electronic la adresa de e-mail: resurse_umane@isubotosani.ro
- până la data de 03 noiembrie 2025 – depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, la sediul ISU Botoșani, strada Uzinei, nr. 3, municipiul Botoșani;
- 07 – 12 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a performanței fizice, la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”, conform planificării;
- 15 noiembrie 2025 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”;
—24 noiembrie – 19 decembrie 2025 – examinarea medicală (pentru candidații care se încadrează în numărul total de locuri scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale);
- Până la data de 24 decembrie 2025 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ. Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul MAI, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.
Condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, calendarul concursului de admitere, precum și alte informații de interes pot fi consultate accesând următoarele link-uri: