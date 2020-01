25 ianuarie – Ziua mondială de protest împotriva implementării tehnologiei de comunicații wireless 5G!

23 ianuarie 2020

comunicat de presă APC România



Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, în 32 de țări ale lumii vor avea loc 205 proteste împotriva tehnologiei 5G!

În București, Craiova și Râmnicu Vâlcea pe 25 ianuarie 2020 vor avea loc proteste pentru a atrage atenția autorităților cu privire la riscurile implementării tehnologiei 5G!

Comisia Federală de Comunicații din Statele Unite ale Americii a aprobat lansarea pe orbită joasă a Pământului a 12.000 de sateliți!

În timp ce mass-media internațională s-a concentrat numai pe anumite probleme de mediu, fracking-ul și materialele plastice din ocean, fiind, totodată, surprinsă și de evoluția bruscă a schimbărilor climatice, poluarea electromagnetică nu a captat într-o măsură așa de mare atenția presei internaționale, așa cum s-a întâmplat în cazul problemelor de mai sus.

Pentru data de 25 ianuarie 2020, Coaliția Internațională Stop 5G a planificat o serie de acțiuni dedicate Zilei Internaționale de protest împotriva implementării tehnologiei de comunicații wireless 5G, scopul acestor acțiuni fiind mobilizarea societății civile internaționale pentru a împiedica montarea a milioane de antene 5G pe Pământ şi a 50.000 de sateliți 5G în spațiu, dar și pentru a stabili întâlniri de urgență la nivel înalt cu funcționarii din organizațiile guvernamentale și organizaţiile internaționale (Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Organizaţia Mondială a Sănătăţii).

Problema o constituie radiația undelor electromagnetice, care se intensifică constant de mai bine de două decenii prin amploarea evoluţiei tehnologiei wireless. Tehnologia wireless 5G va aduce o creștere uriașă a poluării electromagnetice, într-un timp foarte scurt, în orașe, suburbii, parcuri, rezervații naturale, oceane, până și în Groenlanda și Antarctica. În loc de turnuri cu antene la distanțe de câțiva kilometri unul față de altul, vor fi amplasate antene celulare de mici dimensiuni, dar foarte puternice, în medie la fiecare a treia locuinţă. În loc de 2.000 de sateliți care orbitează Pământul în prezent, vor fi în cel mai scurt timp 50.000 de sateliţi.

Printre organizatorii evenimentelor din 25 ianuarie 2020 sunt şi persoane care au fost afectate atât de grav de dispozitivele wireless încât nu se mai pot integra în societate. Ei luptă pentru propriile lor vieți, pentru viața copiilor lor, pentru viața insectelor, a păsărilor, a animalelor și a noastră.

Asociaţia Pro Consumatori împreună cu Coaliția Stop 5G România organizează pe data de 25 ianuarie 2020 o serie de acțiuni dedicate acestui eveniment internațional. Astfel, începând cu ora 10.30, la Sala de conferințe a Bibliotecii Județene din orașul Râmnicu Vâlcea, va avea loc conferinţa cu tema „Promisiunile industriei și riscurile pentru sănătatea consumatorilor”. Invitaţii evenimentului sunt dl. Adrian Vornicu, specialist în bioelectronică şi conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori. De la ora 14, în orașul Râmnicu Vâlcea se organizează un marș pe traseul Colegiul Național Alexandru Lahovari – Școala Gimnazială Tache Ionescu – Centrul orașului (la ceas).

Totodată, în București, sâmbătă 25 ianuarie 2020, a fost aprobat de Primăria Municipiului București un marș având ca punct de adunare, în intervalul orar 14.30-15.00, Piața Universității (zona Fântâni) pe traseul Bdul. Nicolae Bălcescu – Bdul. Gheorghe Magheru – Piața Romană cu întoarcere spre Piața Universității – punct final trotuarul din fața Parcului Teatrului Național București.

În Craiova, Asociația Civică pentru viață organizează în data de 25 ianuarie 2020 un marș de protest dedicat zilei mondiale de luptă împotriva tehnologiei 5G, începând cu ora 14 pe traseul Piața Mihai Viteazu, Calea Unirii, Lipscani, Piața Frații Buzești, A. I Cuza, Piața Mihai Viteazu. La data de 21 ianuarie 2020, reprezentanții societății civile din Craiova, la conferinta Stop 5G care a avut loc în aula Facultății de Agronomie din cadrul Universității din Craiova, au votat ” Craiova, liberă de 5 G!”

Evenimentele de mai sus fac parte din Campania Națională de Informare și Educare „Stop 5G”, lansată la data de 14 mai 2019 de Asociația Pro Consumatori, organizaţie de utilitate publică, reprezentanta în România a Organizaţiei Europene a Consumatorilor și cu o activitate neîntreruptă de 30 de ani în domeniul protecției consumatorilor. Scopul acestor acțiuni este atragerea atenției autorităților statului român asupra pericolelor generate de aplicarea tehnologiei 5G în România pentru mediu, oameni și orice altă formă de viață.

Campania Națională de Informare și Educare „Stop 5G” a captat atenția presei din România, în luna decembrie, renumitul jurnalist Ion Longin Popescu ne-a trimis întrebările de mai jos, la care au răspuns experții APC.

1. Ce este 5G? De ce se tem mulţi oameni de ştiinţă de efectele acestui sistem de transmisiuni? Cu ce se deosebeşte 5G faţă de 4G, de exemplu?

5G este a cincea generaţie de comunicaţii fără fir (wirless). Prima generaţie 1G a permis comunicarea prin voce (anii ‘80), cea de-a doua generaţie 2G a permis comunicarea prin voce şi text, cea de-a treia generaţie 3G a permis funcţionarea Internetului într-un mod mai limitat, cea de-a patra generaţie 4G a permis utilizarea Internetului într-un mod avansat, iar ce-a de 5 generaţie 5G va permite interconectarea tuturor lucrurilor cu ajutorul a sute de miliarde de microcipuri, de la cutii de pastile până la stropitori de apă pentru plante. În timp ce în reţelele 4G transmisia datelor se face prin intermediul unor lobi extinşi pe orizontală în toate direcţiile, la 5G transmiterea datelor se realizează prin intermediul unor fascicule pulsate care se focalizează pe cei care folosesc telefoane 5G. Tehnologia 5G se caracterizează prin viteze mari de transfer a datelor, de până la 1,2 Gigabiţi pe secundă şi pe un timp de răspuns foarte scăzut (latentă). Pentru a se obţine această performanţă este nevoie de o cantitate mare de spectru radio şi de o infrastructură formată din peste 400.000 de antene 5G şi sute de mii de telefoane 5G. Distanţa dintre aceste antene va fi foarte mică, câţiva zeci de metri în oraşe, între blocuri, şi câteva sute de metri între case, în funcţie şi de obstacolele fizice (clădiri înalte, arbori) care pot obtura transmiterea datelor.

2. Se spune că ridică probleme în Europa. Care sunt acestea? Este Uniunea Europeană disponibilă să aprobe tehnologia 5G?

Instituţiile Uniunii Europene (Parlamentul European, Consiliul European şi Comisia Europeană) au îngrijorări legate de protecţia datelor personale şi instituţionale, de prezenţa în creştere a Chinei pe domeniul echipamentelor care formează infrastructura specifică tehnologiei 5G, mai pe înţelesul tuturor, îngrijorările sunt legate de posibilitatea realizării oricărei forme de spionaj din partea conducerii politice a Chinei prin intermediul companiilor care vând astfel de echipamente. În acest sens a fost adoptată şi Rezoluţia Parlamentului European din 12 martie 2019 prin intermediul căreia se atrage atenţia instituţiilor publice din ţările membre UE să aibă în vedere ca în toate procedurile de achiziţii publice privind echipamentele hardware şi software specifice tehnologiei 5G să elimine posibilitatea existenţei unor tehnologii de tip “back door” care ar putea pune în pericol infrastructura critică a Uniunii Europene formată din infrastructura din domeniul telecomunicaţiilor, energiei, sănătăţii şi serviciilor sociale.

3. De ce se tem mulți oameni de știință de efectele acestui sistem de transmisiuni? Care sunt efectele acestor radiaţii electromagnetice asupra sănătăţii noastre?

Temerile oamenilor de ştiinţă independenţi de interesele industriei sunt îndreptăţite. În prezent, nu există niciun studiu ştiinţific care să arate că această tehnologie este sigură pentru oameni şi ecosistem. Numai armatele marilor puteri militare cunosc efectele apocaliptice ale acestor tehnologii asupra ecosistemului. Există mărturii ale unor experţi militari care crează îngrijorare, de exemplu, Mark Steele, fost expert în sisteme de apărare în armata Marii Britanii, a afirmat despre 5G că este criminal şi că face parte şi din armele de împrăştiere în masă a mulţimilor, acestea fiind folosite nu de puţine ori în Marea Britanie. În luna iulie 2018, peste 170 de oameni de ştiinţă au cerut instituţiilor Uniunii Europene blocarea implementării tehnologiei 5G, având ca argumente creşterea nivelului de expunere la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă şi a riscurilor pentru sănătate asociate, precum şi stabilirea unor limite maxime de expunere pentru toate dispozitivele de comunicaţie wireless şi reguli pentru evitarea depăşirii acestora. În răspunsul său din luna septembrie 2018, Comisia Europeană a precizat că, Comitetul Ştiinţific pentru Sănătate, Mediu şi Riscuri Emergente al Comisiei Europene (SCEER) are mandate pentru a asigura o opinie independentă şi actualizată a rezultatelor ştiinţifice disponibile, inclusiv la evaluarea riscurilor pentru sănătate care pot fi asociate cu expunerea. Totodată, acest comitet aşteaptă recomandările Comisiei Internaţionale pentru Protecţia faţă de Radiaţiile Neionizante (ICNIRP) pentru limitarea expunerii la câmpuri cu frecvenţă între 100 kHz şi 300 GHz. În funcţie de aceste recomandări, SCEER va reevalua situaţia.

Până la prezentarea acestor rapoarte, în România ar trebui să se aplice definiţia britanică a principiului precauţiei: “Trebuie să acţionăm conform datelor folosind informaţii ştiinţifice. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să aşteptăm până avem 100% dovezi despre tot. Atunci când este în joc sănătatea publicului, riscurile pot să fie aşa de mari şi costurile unei acţiuni corective ulterioare aşa de ridicate încât a preveni este mai indicat decât a vindeca. Acolo unde există riscuri semnificative sau pericole pentru sănătate ar trebui să fim pregătiţi să acţionăm pentru a diminua aceste riscuri, chiar atunci când cunoştiinţele ştiinţifice nu sunt concludente, iar echilibrul dintre costuri şi beneficii o justifică”, definiţie carereprezintă o aplicare aprincipiului PRECAUŢIEI înscris în Tratatul Uniunii Europene (art. 191) unde se stipulează că atunci când există elemente ştiinţifice suficiente, în absenţa unor certitudini sau probe absolute, ţinând cont de cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice ale momentului, autorităţile trebuie să protejeze, înainte de toate, cetăţenii, contra riscului si prejudiciilor cauzate de expunerea la CEM, nu trebuie întârziată luarea de măsuri care să vizeze prevenirea unui risc de afectare gravă şi ireversibilă asupra mediului.Dintre studiile referitoare la efectele câmpurilor electromagnetice neionizante asupra vieţii şi sănătăţii ecosistemului, s-a bucurat de o atenţie deosebită în lumea ştiinţifică internaţională cel al doctorului Martin Pall, profesor emerit de biochimie şi ştiinţe medicale fundamentale la Universitatea de Stat din Washington, studiu în care pe parcursul a 90 de pagini sunt prezentate efectele termice şi non-termice ale câmpurilor electromagnetice atât asupra oamenilor, cât şi asupra florei şi faunei terestre. Studiul este realizat pe baza analizei a 142 de articole ştiinţifice relevante pentru cercetarea din acest domeniu, fiecare articol ştiinţific având în spate zeci de referinţe bibliografice. În acest studiu se arată că aceste câmpuri electromagnetice provoacă o gamă largă de modificări biologice şi efecte asupra sănătăţii, cum ar fi: ruperea barierei sânge-creier, ruperea cromozomilor, influenţarea controlului electric al inimii, modificări ale comportamentului, perturbarea somnului, moartea celulelor, deteriorarea ADN-ului, cancer, cataractă, glaucom, detaşare de retină, infertilitate, disfuncţii ale glandei tiroidiene, boli autoimune. În opinia profesorului Martin Pall utilizarea tehnologiei 5G la nivel planetar fără realizarea unor teste de siguranţă biologică va genera un adevărat haos în ecosistemul Planetei Pământ. O altă personalitate a lumii ştiinţifice internaţionale este doctorul Henry Lai, profesor emerit de bioinginerie la Universitatea din Washington, care a studiat timp de 24 de ani efectele câmpurilor electromagnetice neionizante asupra vieţii oamenilor şi care a arătat că microundele distrug ADN-ul, fapt care duce la boli degenerative ca Alzheimer şi cancer.În ceea ce priveşte finanţarea acestor studii de către industrie, prof. dr. Joseph Hotchkiss de la Universitatea Cornell a afirmat următorul lucru: “Există o mulţime de tehnici pentru manipularea protocoaleler de cercetare, pentru a produce studii ale căror concluzii să se potrivească cu interesele predeterminate ale sponsorului. Aceste tehnici includ stabilirea duratei unui studiu (astfel încât efectele toxice nu au timp să se manifeste), manipularea subiecţilor sau grupurilor de control sau a nivelurilor de dozare şi interpretarea subiectivă a datelor complexe. Deseori, astfel de metode se opresc puţin înainte de fraudă, dar conduc la rezultate previzibile. De obicei organizatiile care sponsorizează cercetarea au o idee destul de corectă asupra rezultatelor ce se vor obţine, altminteri nu ar finanţa-o”.

4. Care este poziţia APC şi pe ce se întemeiază?

Din păcate, populaţia României nu a fost informată cu privire la efectele câmpurilor electromagnetice asupra vieţii şi sănătăţii. Nicio instituţie a statului român, cum ar fi Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Comunicaţiilor nu a realizat nici măcar o campanie de informare cu privire la folosirea telefonului mobil. Asociaţia Pro Consumatori a fost singura organizaţie care a derulat campanii de informare şi conştientizare a consumatorilor cu privire la riscurile ce le prezintă folosirea în mod greşit a telefonului mobil, respectiv amplasarea haotică a antenelor de telefonie mobilă. Prima campanie de informare referitoare la tehnologiile de comunicaţii mobile a fost lansată de APC în anul 2006, ocazie cu care s-a reuşit convingerea unor autorităţi locale (Resiţa, Orăştie etc) să reglementeze prin hotărâre de consiliul local amplasarea antenelor de telefonie mobilă după modelul comunităţilor locale din ţările dezvoltate, adică la o distanţă de cel puţin 250 de metri faţă de spitale, grădiniţe, şcoli, creşe şi cămine. Cea de-a doua campanie de informare cu denumirea “S.O.S poluarea electromagnetică” a fost lansată în anul 2015, pe parcursul acesteia au fost realizate două pliante “S.O.S poluarea electromagnetică” şi “S.O.S poluarea electromagnetică. Tehnologiile Wireless”, care au fost tiparite în 50.000 de exemplare şi distribuite în şcoli, universităţi şi în zonele aglomerate ale oraşelor mari. Anul acesta, în data de 14 mai am lansat Campania “Stop 5G” , în cadrul căreia am ţinut trei conferinţe cu profesori universitari de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în oraşele Piatra-Neamţ, Constanţa şi Sibiu. Totodată, am realizat în data de 20 octombrie 2019 un marş de protest pe traseul Ministerul Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei, Camera Deputaţilor (Parcul Izvor), marş care nu a fost autorizat de Primăria Municipiului Bucureşti pe traseul solicitat de noi, Ministerul Comunicaţiilor – Ministerul Justiţiei – Ministerul Sănătăţii – Piaţa Victoriei, încă o dovadă că oamenilor politici din România nu le pasă de sănătatea cetăţenilor lor. Aceşti oameni politici nu înţeleg că această tehnologie nu face diferenţa între bogaţi şi săraci, între oameni politici şi cetăţeni, efectele asupra sănătăţii sunt aceleaşi pentru toţi, indiferent de statutul lor social, nimeni nu are cum să se protejeze de efectele dezastruase ale acestei tehnologii. Campaniile noastre s-au realizat fără niciun sprijin din partea instituţiilor statului român.

5. Care ar trebui să fie poziţia Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii? De ce nu a luat poziţie când Guvernul şi-a dat aprobările în orb?

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii se află sub control parlamentar, fiind o autoritate publică autonomă, finanţată integral din venituri proprii, care provin în principal din vânzarea spectrului de frecvenţe radio. Prin lege, politica naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, reglementarea pieţei în acest domeniu, precum şi administarea spectrului radio revin acestei instituţii. Strategia 5G pentru România a fost elaborată de această instituţie, iar Guvernul României a aprobat-o prin hotărâre de Guvern. Mirajul sumei de 580 milioane de euro, ce va fi obţinută din vânzarea dreptului de utilizare a unor benzi de frecvenţă pentru implementarea tehnologiei 5G în România, a făcut ca cele două instituţii ale statului român să nu vadă partea care ţine de protecţia vieţii şi sănătăţii cetăţenilor acestei ţări. Din fericire, pentru populaţia acestei ţări, licitaţia benzilor de frecvenţă aferente tehnologiei 5G s-a amânat pentru 2020. Totodată, Guvernul României a încercat să creeze facilităţi operatorilor de telefonie mobile prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă, în sensul de a permite acestora să amplaseze antene 5G oriunde le pică bine acestora din punct de vedere tehnic, fără obţinerea de autorizaţii de construire şi indiferent de destinaţia terenurilor respective (parc natural protejat, teren agricol cu productivitate ridicată, pajişte montană pentru agricultura ecologică, sit arheologic etc) Din fericire, nici acest demers nu s-a putut finaliza datorită acţiunilor legale întreprinse de Coaliţia STOP 5G fondată de Asociaţia Pro Consumatori.

6. Academicianul rus Yuri Grigoriev spunea că am eradicat ciuma, dar am adus 5G. Dr. Adrian Voicu făcea o completare: „5G este o sinucidere colectivă”. Care este părerea APC despre „Internetul Lucrurilor”?

Ciuma bubonică a fost o boală apărută pe un fond de sărăcie extremă, lipsa totală de igienă din cauza absenţei utilităţilor – apă şi canal, respectiv asistenţa medicală şi măsuri medicale greşite. Aceste condiţii favorabile apariţiei bolii au fost rezultatul nepăsării totale a autorităţilor acelor vremuri faţă de populaţia pe care o guvernau. Astăzi, o parte din liderii politici ai unor ţări cu influenţă la nivel global, vor să creeze premisele apariţiei ciumei tehnologice, mult mai devastatoare pentru omenire decât ciuma bubonică. Internetul lucrurilor este un fel de fata morgană pentru cetăţenii captivi ai tehnologiei. Promisiunile industriei telecomunicaţiilor (maşini fără şofer, realitate augmentată, operaţii făcute de la mii de km distanţă, interconectarea tuturor produselor care conţin un modul de inteligenţă artificială) prezentate de ANCOM şi fostul Minister al Comunicaţiilor, care s-au transformat în agenţii de vânzări ai industriei, sunt insignifiante pe lângă răul cel mare (cancere, boli cardiovasculare, autism virtual etc) care va fi provocat oamenilor, tuturor fiinţelor (dispariţia albinelor şi a altor insecte sensibile la câmpuri electromagnetice artificiale) şi plantelor, de către câmpurile magnetice generate de această tehnologie.

Problemele ridicate de această tehnologie nu sunt puţine. Cele mai multe preocupări ale consumatorilor sunt cele privind colectarea datelor personale de către firme şi utilizarea acestora în scopuri comerciale, cel mai adesea pentru trimiterea de reclame personalizate. Un exemplu de intruziune în viaţa particulară a americanilor este dat de firma Vizio, producătoare de televizoare de tip Smart TV, care a fost amendată pentru faptul că a monitorizat obişnuinţele de vizionare a nu mai puţin de 11 milioane de posesori de astfel de aparate.

Un sondaj de opinie citat de Consumers International în anul 2017 relevă faptul că 60% din cei chestionaţi se declară nesiguri privind Internetul lucrurilor (IoT). Doar 25% s-ar simţi confortabil să călătorească într-o maşină fără şofer. Un incident a ridicat şi un nou aspect: este vorba de automobilul Tesla care oferea şoferului opţiunea „autopilot”, dar în realitate nu era vorba despre preluarea totală a controlului de către un dispozitiv, astfel că şoferul care a interpretat greşit această funcţie şi s-a pomenit implicat într-un accident de circulaţie. Problema inedită constă în stabilirea vinovatului: şoferul sau programele software?

Un caz care a fost mult mediatizat s-a referit la ceasurile inteligente purtate de copiii norvegieni. Consiliul consumatorilor din această ţară a constatat că aceste ceasuri, pe care părinţii le accesează ca să ştie unde se află copilul, pot fi foarte uşor controlate de la distanţă de răuvoitori, neavând un sistem de securitate informatică eficient.

Există şi cazuri în care fabricanţii au luat decizii, de la distanţă, care au afectat utilizarea echipamentelor, cum s-a petrecut când firma Hewlett-Packard a transmis soft-ului de pe imprimantele HP comanda să nu funcţioneze decât cu cartuşe originale. La fel, când Google a cumpărat firma Revolve, care instalase numeroase echipamente ce supravegheau siguranţa domiciliului, a hotărât să le scoată din funcţiune, prin comenzi transmise prin Internet. Firma Dell a actualizat sistemul BIOS de pe laptopurile sale, care a lăsat utilizatorii în posesia unor calculatoare care nu mai porneau, şi le-a recomandat să-şi cumpere o placă de bază („motherboard”) nouă. De altfel, pentru acest proces, când echipamentul sofisticat ajunge inert ca o cărămidă (eng. brick), limba engleză a inventat şi termenul potrivit: bricking.

Un alt incident petrecut în Marea Britanie, în urmă cu 2 ani, arată cât de vulnerabilă este tehnologia pentru hakeri, astfel aceştia au reuşit să oprească funcţionarea unui sistem de încălzire la domiciliu, controlat prin smartphone, apoi au pretins o sumă apreciabilă pentru deblocarea situaţiei.

Consiliul Norvegian al Consumatorilor, a prezentat în urmă cu 2 ani problemele identificate în funcţionarea păpuşii Cayla şi a altor jucării conectate la Internet. Acestea sunt dotate cu sisteme de recunoaştere vocală (copilul crede că păpuşa vorbeşte în realitate, atât de variate sunt răspunsurile), ia contact prin Bluetooth cu aplicaţia de pe smartphone şi apoi cu Internetul. Problemele constatate se rezumă la faptul că producătorii de jucării nu au experienţă în dezvoltarea de software şi ca urmare un răuvoitor (hacker) poate prelua uşor controlul asupra funcţionării acestor jucării. Examinatorii au formulat şi alte observaţii: păpuşa face reclamă anumitor produse, pe care copilul le solicită apoi părinţilor. Conversaţiile sunt stocate la sediul firmei producătoare, adresele utilizatorilor sunt comercializate pentru pregătirea unor mesaje publicitare cu ţintă precisă. Într-un spirit de corectitudine politică, foarte prezent în ţările scandinave, s-a reproşat şi atitudinea „sexistă” a valorilor promovate de aceste jucării: Cayla (păpuşă cu aspect de fetiţă) vorbeşte cu fetele despre haine şi bucătărie, iar i-Que (un robot cu aspect masculin) propune băieţilor subiecte precum lasere; implicaţia este că fetele ar fi incapabile să treacă „de la cratiţă” la un laborator ştiinţific (ca la Măgurele, de ex.).

7. Ce alte consecințe ne așteaptă? Cum vor arăta toaletările copacilor, și așa exagerat de agresiv toaletați? Arborii uscați vor fi înlocuiți cu arbori falși, cu antene camuflate? Pe stâlpii de iluminare publică vor fi antene?

Tehnologia 5G va produce o deşertificare a spaţiilor verzi din oraşe, a se vedea toaletarea agresivă a arborilor din parcul Tei situat în sectorul 2.

8. De ce spune Bruxelles-ul NU? (Environment minister Céline Fremault (CDH) told Bruzz. “The people of Brussels are not guinea pigs whose health I can sell at a profit. We cannot leave anything to doubt.” she added).

Belgia are oameni politici responsabili care au înţeles că această tehnologie constituie cel mai mare pericol la adresa sănătăţii şi vieţii cetăţenilor belgieni, spre deosebire de oamenii politici români care nu dau doi bani pe viaţa noastră. Un exemplu în acest sens îl constituie declaraţia primarului oraşului Cluj-Napoca la evenimentul Smart Transformation Forum 2019 „E greu să aşteptăm mulţi ani să vedem dacă internetul 5G va avea un impact pentru sănătate”.

9. Acțiuni ale societății civile internaționale pentru a atrage atenția guvernelor cu privire la efectele nocive ale câmpurilor electromagnetice generate de tehnologia 5G asupra sănătății și vieții oamenilor în particular, și asupra ecosistemului de pe Planeta Pământ, în general.

Apelul internațional Stop 5G pe Pământ și în Spațiu a fost semnat până la aceasta data de 4.800 de oameni de știință, 2.800 de medici, 770 de apicultori, 2.000 de organizații de mediu și alți 180.000 de oameni din 202 țări.

Apelul european al oamenilor de știință cu privire la oprirea implementării tehnologiei 5G, lansat pe 13 septembrie 2017, a fost semnat până la data de 2 decembrie 2019 de către 256 de oameni de știință.

În anul 2015, 215 oameni de știință din 41 de țări au înaintat un memoriu în atenția Organizației Națiunilor Unite și a Organizației Mondiale a Sănătății, atrăgând atenția asupra faptului că există peste 10.000 de articole și studii științifice recenzate care arată daunele mari produse sănătății de câmpurile electromagnetice neionizante generate de sistemul alcătuit din antene de telefonie mobilă, telefoane și alte produse care funcționează pe baza tehnologiilor ce folosesc microunde. Citarea celor 10.000 de articole și studii științifice a fost făcută colectiv de peste 26.000 de oameni de știință din comunitatea internațională.

Federația doctorilor elvețieni a anunțat că nu există nici măcar un studiu care să arate că tehnologia 5G este sigură pentru oameni.

În România peste 25.000 de cetățeni au semnat următoarele petiții: cerem Ministerului sănătății să evalueze implementarea tehnologiei 5G în România, cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România.

Societatea civilă din Europa alcătuită din 40 de organizații din 21 de țări (Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, San Marino, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina) responsabile față de ecosistemul european, la 29 iunie 2019, la conferința internațională de la Mendrisio (Elveția), a hotărât înființarea Alianței Europene Stop 5G, care a achiesat la Apelul internațional Stop 5G pe Pământ și în Spatiu.

10. Opoziția autorităților unor localități, la nivel mondial, privind implementarea tehnologiei 5G.

În orașul Portland din SUA, în data de 24 martie 2019, Primăria s-a opus instalării rețelei 5G. În orașul Petaluma din statul California, orice tip de antene NU se amplasează la o distanță mai mică de 500 de metri de orice reședință. În orașele Fairfax și Mil Valley din statul California este interzisă amplasarea antenelor de telefonie mobilă în zonele rezidențiale. În orașul San Diego este interzisă amplasarea de antene GSM la mai puțin de 1000 de metri de școli, spitale, grădinițe și biserici. În statul Oregon se află în dezbatere un proiect de lege referitor la scoaterea tehnologiei wireless din școli.

Curtea Supremă de Justiție din California a decis ca la amplasarea oricărei rețele de telecomunicații, industria este obligată să obțină mai întâi autorizații de la nivel local, nu federal.

În Italia, 112 localități printre care și orașul Florența, au invocat principiul precauției și au blocat implementarea tehnologiei 5G prin hotărâri de consiliu local.

În orașul Kalamata din Grecia consiliul local a decis să suspende implementarea tehnologiei 5G.

În Irlanda, autoritățile locale din cinci localități (Clare, Roscommon, Letrim, Wicklow și Laois) au hotărât să nu acorde autorizații pentru implementarea tehnologiei 5G, totodată au solicitat ministului comunicațiilor să înființeze un grup de lucru care să stabilească impactul radiațiilor 5G asupra mediului și sănătății umane.

În Germania, în localitatea Bad Wiessee, consiliul local a decis să nu permită instalarea de antene 5G pe teritoriul localității.

În Marea Britanie, consiliile locale din localitățile Frome, Totnes, Glastonbury, Trafford, Hove, Brighton, Devonshire și Lampeter, interzic instalarea de antene 5G.

În Elveția, autoritățile cantoanelor Geneva, Jura și Neuchatel au votat pentru interzicerea implementării tehnologiei 5G. În Elveția nivelul maxim al intensității electromagnetice permis în unitățile administrative variază între 4-6 volți/metru, față de nivelul maxim recomandat de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante care este de 61 volți/metru. Totodată, ministrul mediului domnul Jura David Eray a spus că este înțelept să se amâne implementarea tehnologiei 5G prin aplicarea principiului precauției.

În luna septembrie anul curent Parlamentul austriac a solicitat Consiliului consultativ pentru evaluarea tehnologiei din Parlamentul austriac realizarea unui studiu privind efectele tehnologiei 5G asupra sănătății oamenilor.

În Rusia, ministrul apărării nu a fost de acord cu transferarea frecvențelor specifice implementării tehnologiei 5G.

În Olanda Parlamentul nu a fost de acord cu implementarea tehnologiei 5G fără să fie făcute studii științifice care să arate impactul acestei tehnologii asupra vieții și sănătății oamenilor.

În Europa există țări care nu au făcut nici măcar teste 5G, astfel: Franța – zero testări 5G, zero implementari 5G, Olanda – zero testări 5G, zero implementări 5G, Norvegia – zero testări 5G, zero implementări 5G, Suedia – zero testări 5G, zero implementări 5G, Bulgaria – zero testări 5G, zero implementări 5G, Belgia, țară unde își au sediile numeroase instituții internaționale (UE, NATO), unde locuiesc și lucrează decidenții celor mai importante organizații economice internaționale, are zero implementări 5G.

11. Dovezi ale impactului negativ al câmpurilor electromagnetice neionizante asupra insectelor, animalelor și plantelor.

O echipă de cercetători elvețieni a descoperit, în urma a 83 de experimente, că albinele sunt grav afectate de telefoanele mobile, scrie Daily Mail. Cercetătorii au sesizat că albinele reacționează violent atunci când un telefon mobil apela un alt celular și că au început să scoată sunete înalte la 20-40 de minute după ce telefonul a fost activat. În unele cazuri, ele au părăsit stupul, au început să zboare dezorientate şi au murit în scurt timp. Această reacție nu a fost observată atunci când telefonul mobil era închis.

Andrew Goldsworthy, un biolog de la Colegiul Imperial britanic, care a studiat efectele câmpurilor electromagnetice, a demonstrat că albinele sunt afectate de radiațiile câmpurilor electromagnetice. „Animalele, inclusiv insectele, folosesc pentru navigare un pigment numit criptocrom. Albinele îl folosesc pentru a simți direcția câmpului magnetic al pământului, dar sunt împiedicate de radiațiile venite de la bazele terestre ale operatorilor de telefonie mobilă. Din această cauză, albinele sunt derutate și nu mai găsesc calea spre stup”, a declarat Goldsworthy pentru CNN.

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din California de Sud, în fiecare an în Statele Unite ale Americii circa 6,8 milioane păsări mor din cauza câmpurilor electromagnetice generate de tehnologiile 5G.

“Dezavuăm modul în care Comisia de ordine publică a Primăriei Municipiului București pune presiune pe reprezentanții societății civile autentice din România, în sensul că le modifică traseul solicitat pentru proteste, invocând de fiecare dată motive puerile. Marșul din data de 25 ianuarie 2020 a fost anunțat în data de 9 ianuarie 2020 printr-o adresă depusă la Registratura Primăriei Generale, unde s-a specificat următorul traseu: Parcul din Piața Unirii – Piața Universității – Piața Romană – Piața Universității – Parcul Teatrului Național București. În data de 21 ianuarie 2020, ora 12.30, reprezentantul legal al Asociației Pro Consumatori a fost invitat la Comisia de ordine publică a Primăriei Municipiului București, unde reprezentanții jandarmeriei și ai poliției rutiere au propus scurtarea traseului pe motiv că efectivul forțelor de ordine disponibil pentru data de 25 ianuarie 2020 este insuficient din cauza zilei libere legale din data de 24 ianuarie 2020. Astfel de acțiuni ale unor membri ai Comisiei de ordine publică aduc prejudicii de imagine organizatorilor, având în vedere faptul că această acțiune a fost promovată pe rețelele de socializare, prin flyere, având ca punct de întâlnire Parcul din Piața Unirii. Oare când vor înțelege si reprezentanții instituțiilor fundamentale ale statului român că poluarea electromagnetică este cea mai periculoasă forma de poluare care ne afectează pe toți și că statutul social, funcția sau bunăstarea materială nu poate să ne asigure protecția împotriva acesteia!”

Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori

