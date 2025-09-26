16 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiști, autoutilitară indisponibilizată

La data de 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public, din localitatea Cătămărești-Deal, o autoutilitară, condusă de către un tânăr, de 28 ani, din județul Suceava.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta transporta 16 metri cubi de material lemnos, fără a deține documente legale de proveniență.

Polițiștii au dispus indisponibilizarea autoutilitarei, iar materialul lemnos în cantitate de 16 mc a fost supus confiscării.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport a materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire al materialelor lemnoase sau fără proveniență legală.

La data de 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani au oprit pentru control, în comuna Tudora, o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 71 ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deținea documentele legale de proveniență, prezentând un aviz de însoțire cu o valabilitate expirată.

Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar cantitatea de material lemnos identificată, respectiv 5 mc de material lemnos, a fost supusă confiscării.