13 Octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale – „Copii protejați, comunitate mai sigură” – ISU Botoșani, alături de comunitate



Cutremure, inundații, incendii, furtuni… toate pot lovi fără avertisment. Tocmai de aceea, pregătirea face diferența! În perioada 11–13 octombrie, pompierii botoșăneni au desfășurat o amplă campanie de informare și educație preventivă în întreg județul.
Ce am făcut?
✅ Am fost prezenți în școli, piețe și centre comerciale din Botoșani, Dorohoi, Darabani și Săveni.
✅ Am organizat exerciții de evacuare și sesiuni de informare în peste 10 unități de învățământ, inclusiv la Coșula, Prisăcani, Flămânzi, Trușești, Mihai Eminescu, Dângeni, Săveni și altele.
✅ Am distribuit broșuri educative: „Copii protejați, comunitate sigură”, „Supraviețuitorii la cutremur/incendii/inundații”.
✅ Am deschis porțile tuturor subunităților ISU din județ – sute de copii și adulți au explorat autospecialele și echipamentele de intervenție.
✅ Am fost prezenți la Bursa Locurilor de Muncă, unde am promovat meseria de pompier și programul „Salvator din pasiune”.
✅ Am oferit cetățenilor recomandări despre:
• rucsacul de urgență
• planul familial de comunicare
• comportamentul corect în caz de cutremur, incendiu sau inundație
Prevenirea începe cu informarea!
Ne amintim cu emoție de inundațiile din 2008 și 2010, care ne-au arătat cât de importantă este solidaritatea și pregătirea.
Resurse utile:
YouTube: InformarePreventivă IGSU
ISU Botoșani – Pagina oficială
❤️ Mulțumim tuturor copiilor, profesorilor, părinților și voluntarilor implicați! Doar împreună putem construi o comunitate mai sigură și mai pregătită!

 

