13 Octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale – „Copii protejați, comunitate mai sigură” – ISU Botoșani, alături de comunitate

Cutremure, inundații, incendii, furtuni… toate pot lovi fără avertisment. Tocmai de aceea, pregătirea face diferența! În perioada 11–13 octombrie, pompierii botoșăneni au desfășurat o amplă campanie de informare și educație preventivă în întreg județul.

Ce am făcut?

Am fost prezenți în școli, piețe și centre comerciale din Botoșani, Dorohoi, Darabani și Săveni.

Am organizat exerciții de evacuare și sesiuni de informare în peste 10 unități de învățământ, inclusiv la Coșula, Prisăcani, Flămânzi, Trușești, Mihai Eminescu, Dângeni, Săveni și altele.

Am distribuit broșuri educative: „Copii protejați, comunitate sigură”, „Supraviețuitorii la cutremur/incendii/inundații”.

Am deschis porțile tuturor subunităților ISU din județ – sute de copii și adulți au explorat autospecialele și echipamentele de intervenție.

Am fost prezenți la Bursa Locurilor de Muncă, unde am promovat meseria de pompier și programul „Salvator din pasiune”.

Am oferit cetățenilor recomandări despre:

• rucsacul de urgență

• planul familial de comunicare

• comportamentul corect în caz de cutremur, incendiu sau inundație