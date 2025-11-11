11 noiembrie – Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

Ziua de 11 noiembrie este o zi extrem de importantă pentru jandarmii botoșăneni, deoarece sărbătorim o aniversare instituită, prin lege, încă din anul 2014. Astăzi este ziua de cinstire a faptelor de vitejie ale veteranilor care, prin curajul și devotamentul lor, au dus la îndeplinire misiuni în cele mai periculoase zone ale lumii, dar și momentul în care cinstim memoria celor căzuți la datorie.

Nu mai puțin de cinci jandarmi botoșăneni au participat la misiuni în Afganistan și Mali, unde s-au făcut remarcați prin profesionalism, pregătire și implicare, calități apreciate unanim de partenerii internaționali.

La mulți ani tuturor veteranilor români din teatrele de operații, indiferent de arma din care fac parte!