11 februarie – Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112

În permanență, la capătul celălalt al firului, în fața unor monitoare sau hărți electronice sunt colegi pompieri pregătiți pentru a face față oricăror provocări.

Întrebările puse corect de un dispecer 112, sfaturile transmise până la sosirea echipajelor de intervenție și susținerea morală sunt prima rază de speranță pentru o persoană aflată în situații limită.

Ziua de astăzi le-o dedicăm lor: oamenilor din umbră, vocilor care vă ghidează atunci când aveți o urgență.