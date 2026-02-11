miercuri 11 februarie, 2026
11 februarie – Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112

Există multe forme de a salva vieți!
În permanență, la capătul celălalt al firului, în fața unor monitoare sau hărți electronice sunt colegi pompieri pregătiți pentru a face față oricăror provocări.
Întrebările puse corect de un dispecer 112, sfaturile transmise până la sosirea echipajelor de intervenție și susținerea morală sunt prima rază de speranță pentru o persoană aflată în situații limită.
Ziua de astăzi le-o dedicăm lor: oamenilor din umbră, vocilor care vă ghidează atunci când aveți o urgență.
Surprinși sau nu în fotografiile noastre, dispecerii ISU Botoșani sunt apreciați în egală măsură, iar munca lor își are ecoul în fiecare casă sau familie care, la un moment dat, a avut nevoie de ajutor.
La mulți ani, dispecerilor 112!

