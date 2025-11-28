1 Decembrie – Ziua Mondială SIDA

Dincolo de crize, ne adaptăm și acționămCa în fiecare an, 1 Decembrie marchează Ziua Mondială SIDA, iar anul acesta sloganul pune în evidență dificultățile cu care se confruntă acest domeniu. Reducerile bugetare din întreaga lume, provocate de scăderea sau oprirea completă a ajutorului american, și măsurile de austeritate luate de diverse state, inclusiv de România, au provocat o criză care poate duce la scăderea progresului realizat până acum.Raportul UNAIDS lansat acum câteva zile arată că- în 2024, aproximativ 40,8 milioane de persoane trăiau cu HIV în lume- în 2024, circa 630.000 de persoane au decedat din cauze legate de SIDA- în 2024, 1,3 milioane de persoane s-au infectat cu HIV- reducerile drastice de finanțare internațională au perturbat grav programele de prevenire, testare și servicii comunitare esențiale, afectând în special grupurile vulnerabile- există riscul ca în perioada 2025-2030 un număr suplimentar de 3,3 milioane de persoane să se infecteze cu HIVÎn aceste condiții, răspunsul național și internațional la criză trebuie să fie rapid, adaptat la realitate și centrat pe drepturile omului, solidaritate și leadership politic consecvent. Pentru a fi eficienți, trebuie să regândim modelele învechite, să reconstruim sistemele punând oamenii pe primul loc și să creăm și aplicăm politici incluzive, prin inovație și colaborare susținută.
La nivel național, solicităm factorilor de decizie măsuri concrete pentru prevenirea HIV și asigurarea tratamentului pentru persoanele afectate. Mai precis, cerem:
- Asigurarea finanțării publice pentru prevenire și tratament, conform Strategiei Naționale HIV-SIDA și în acord cu ghidurile și recomandările europene și internaționale.
- Eliminarea discriminării, stigmatizării și barierelor legale care împiedică accesul la servicii pentru grupurile vulnerabile — inclusiv migranți, consumatori de droguri, persoane LGBTQI+, lucrători sexuali.
- Recunoașterea rolului fundamental al ONG-urilor în prevenirea HIV și finanțarea acestora prin metode care să asigure sustenabilitatea serviciilor pe care le oferă.ARAS luptă, de peste 33 de ani, pentru asigurarea dreptului la sănătate, pentru incluziune și echitate socială. Astăzi, când provocările globale amenință să submineze progresele deja făcute, ne reafirmăm angajamentul și cerem Guvernului să își asume responsabilitatea pentru asigurarea prevenirii și tratamentului în domeniul HIV.