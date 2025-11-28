1 Decembrie – Ziua Mondială SIDA

Dincolo de crize, ne adaptăm și acționăm

Ca în fiecare an, 1 Decembrie marchează Ziua Mondială SIDA, iar anul acesta sloganul pune în evidență dificultățile cu care se confruntă acest domeniu. Reducerile bugetare din întreaga lume, provocate de scăderea sau oprirea completă a ajutorului american, și măsurile de austeritate luate de diverse state, inclusiv de România, au provocat o criză care poate duce la scăderea progresului realizat până acum.

Raportul UNAIDS lansat acum câteva zile arată că

- ‎în 2024, aproximativ 40,8 milioane de persoane trăiau cu HIV în lume

- în 2024, circa 630.000 de persoane au decedat din cauze legate de SIDA

- ‎în 2024, 1,3 milioane de persoane s-au infectat cu HIV

- ‎reducerile drastice de finanțare internațională au perturbat grav programele de prevenire, testare și servicii comunitare esențiale, afectând în special grupurile vulnerabile

- ‎există riscul ca în perioada 2025-2030 un număr suplimentar de 3,3 milioane de persoane să se infecteze cu HIV

În aceste condiții, răspunsul național și internațional la criză trebuie să fie rapid, adaptat la realitate și centrat pe drepturile omului, solidaritate și leadership politic consecvent. Pentru a fi eficienți, trebuie să regândim modelele învechite, să reconstruim sistemele punând oamenii pe primul loc și să creăm și aplicăm politici incluzive, prin inovație și colaborare susținută.